Politiehelikopter zoekt mogelijk gewonde man in Bergen op Zoom, piloot gehinderd door laserpen

Lijst Linssen: 'suikerlab nu niet kopen'

21 augustus BERGEN OP ZOOM - Nu er geen enkele zekerheid is of de HAS neerstrijkt in Bergen op Zoom, vindt Lijst Linssen het onverantwoord om het suikerlab al aan te kopen. De partij verzoekt het college van B & W het raadsvoorstel over de aankoop, waar ruim 3 miljoen euro mee is gemoeid, in te trekken.