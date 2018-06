Politiebureau wordt duurzaam

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de bouw van het nieuwe politiebureau in Bergen op Zoom. Het gebouw is bijna energieneutraal ontworpen.

Zonnepanelen

Een dak met zonnepanelen, gevels die zijn geïsoleerd met oude politie-uniformen en het gebruik van aardwarmte voor het regelen van de temperatuur.

Eric van Pelt van Van Pelt architecten legde tijdens een lezing in Bergen op Zoom uit hoe het nieuwe politiebureau aan de Zuid-Oostsingel zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd.

Van Pelt hield de lezing in het kader van de Dag van de Architectuur. Van Pelt architecten is de ontwerper van het nieuwe politiebureau dat het huidige pand aan de Jacob Obrechtlaan vervangt. Het nieuwe politiekantoor in Bergen op Zoom omvat circa 8.500 vierkante meter voor veertien onderdelen van de politie Bergen op Zoom en de gemeenschappelijke meldkamer Zeeland en Midden- en West-Brabant.

Tijdens de lezing liet Van Pelt weten dat het nieuwe bureau bijna energieneutraal wordt ontworpen (BENG). ,,Duurzaamheid is beschikbare middelen zo optimaal mogelijk inzetten", zei Van Pelt. ,,Daarom gebruiken we bijvoorbeeld voor het isoleren van de gevels oude politie-uniformen. Die worden verzameld in Tilburg en in Frankrijk verwerkt."

Verder krijgt het nieuwe gebouw onder meer een dak met zonnepanelen, ledverlichting en een systeem om hemelwater vertraagd af te voeren op het eigen terrein. ,,In het pand komt een gasaansluiting, maar die is eigenlijk niet nodig", zei Van Pelt. ,,Elektriciteit is wel noodzakelijk, want in het nieuwe kantoor gebeurt straks zoveel met computers en andere apparatuur."

Het concept van gevel en inrichting is geïnspireerd op typisch Nederlandse landschappen als bos, water, duinen, strand en zee. ,,Verder komt er een atrium, zodat veel daglicht kan binnendringen. Ook wordt een erker ingericht met zicht op de watertoren." De eerste paal van het nieuwe politiebureau is op 9 april dit jaar geslagen. De oplevering is op 12 juli 2019. ,,Dan is er nog ongeveer een half jaar nodig om het kantoor gebruiksklaar te maken", legde Van Pelt uit. ,,Er zijn veel technische systemen die moeten worden getest."