Politiebaas: ‘Samenwerking tegen ondermijning is nog onvoldoende’

Hanneke Ekelmans (54) is een tevreden politiechef. Ook in haar regio Zeeland-West-Brabant is de geregistreerde criminaliteit vorig jaar weer gedaald, net als in de rest van Nederland: minder woninginbraken, autodiefstallen en overvallen bijvoorbeeld, zogeheten High Impact Crime (HIC) die burgers goed voelen.

,,Van die cijfers word ik heel vrolijk. Want het is niet vanzelfsprekend dat we landelijk in de maat lopen. We hebben onze capaciteitsproblemen en een grote focus op ondermijning. En toch zien de cijfers er erg goed uit”, meent de eenheidschef.

De statistieken bewijzen volgens de politiechef dat haar eenheid op de goede koers zit: ,,De keuze om minder aandacht te besteden aan HIC-criminaliteit, blijkt de juiste, gezien de daling."

Veel aandacht dus voor ondermijning. Ondanks dat lijkt de drugsindustrie in Brabant groter dan ooit. Vorig jaar bezwoer u de onaantastbaar geachte criminele bazen aan te gaan pakken. Lukt dat al?

,,Dat vind ik zeker. Neem het grote onderzoek naar de oprichter van motorclub No Surrender en nu dat rond zijn schoonzoon. We blijven inzetten op de grote families die hier soms al decennia lang de dienst uitmaken. We hebben ze geraakt de afgelopen twee jaar, overigens zonder de illusie te hebben dat we die netwerken helemaal uitschakelen.”

U zegt dat uw organisatie focust op ondermijning. Is dat alleen een kwestie van veel recherchecapaciteit beschikbaar stellen?

,,Onze recherche doet inderdaad fors meer onderzoeken, maar we zetten op steeds meer niveaus breder in op ondermijning. In een oefenlab trainen we onze agenten waar ze op moeten letten als ze een drugslab binnengaan. Wat is bewijs en waar blijf je met je tengels vanaf omdat het levensgevaarlijk is?

In de politiedistricten hebben ze zich nu als doel gesteld meer instappen te doen. We hebben geurkaarten uitgedeeld zodat alle politiemensen weten hoe drugslabs ruiken. Bij een verdachte luchtje nemen ze meteen poolshoogte. De bewustwording is groter.

Onze mensen komen zelf met mooie initiatieven. Het team Weerijs in Etten-Leur bedacht bijvoorbeeld een interactieve spelvorm waarbij collega’s verborgen ruimtes in twee auto's moeten vinden, geheime opbergplekken die vaak worden gebruikt bij drugstransporten en mensenhandel. We hebben ruim tweehonderd collega's instructies geven hoe ze bij verkeerscontroles zulke verborgen ruimtes kunnen ontdekken.”

U bent landelijk portefeuillehouder Ondermijning bij de politie. Bij uw aantreden als baas in Zeeland en West-Brabant in 2017 pleitte u vurig voor meer 'maatschappelijke weerbaarheid’ tegen ondermijning. Niet alleen politie, justitie, bestuur en overheidsorganisatie sluiten de rijen ook bedrijven, clubs en burgers zouden mee moeten doen. Hoe ver staat de regio met dat brede maatschappelijke front?

,,Ik geef het nu een 4 op een schaal van 10. Nog een lange weg te gaan dus. Maar gelukkig krijgen we steeds meer meldingen van burgers over drugscriminaliteit, zoals bijvoorbeeld over de cokewasserij die vorig jaar in Sint Willebrord is ontdekt. Veiligheid is van ons allemaal.

Doet u nu een hernieuwd moreel appel op West-Brabanders en Zeeuwen om meer te tippen over foute buren?

,,Moreel appel? Dat vind ik zo'n vervelend begrip. Ik wil óók geen ander verraden. Maar ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid.”

Burgers moeten dus helpen. U collega Wilbert Paulissen in Oost-Brabant heeft recent gezegd dat er ook slagkracht te winnen valt bij de politie zelf, door minder bureaucratie, minder weeg- en stuurploegen, kortere uitvoeringslijnen. Geldt dat ook voor uw eenheid?

,,Op dat punt is altijd winst te boeken. Het is echter ook het karakter van de integrale aanpak zelf - met al zijn partners - die de zaak complex maakt. Het is gewoon suf dat je signalen krijgt en het maanden duurt voordat je echt actie onderneemt. Dat is een valkuil waar we voor moeten opletten. Wij acteren steeds vaker direct. De kunst is het om heel snel mensen met de koppen tegen elkaar te slaan: Wat zijn we hier aan het doen? Over die vraag zijn we bezig met de nieuwe directeur van de Taskforce/RIEC, Ad van Mierlo. De samenwerking is zo goed dat we niet meer bang zijn om elkaar te schofferen. We durven te zeggen wat we vinden.”

Wat moet er nog meer beter of anders in het gevecht tegen de georganiseerde drugsmisdaad?

Nederland is een economische, logistieke en financiële draaischijf met uitstekende infrastructuur. Dat maakt ons land internationaal ook zeer aantrekkelijk voor criminelen, want zij liften altijd mee op de legale economie. Je moet dus steeds opletten met je maatregelen, zoals meer controles in havens en van transporten. Het grote actuele vraagstuk is hoe je de misdaad kunt bestrijden zonder de legale economie schade toe te brengen. Zijn we vooral koopman of zijn we dominee?”