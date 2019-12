Politie zoekt man die mogelijk jas van verdwenen Max (23) vond

Na jarenlange discussie is het zover: de platanen aan de Kruispoort liggen om

13:59 STEENBERGEN - ,,Jammer, goed snoeien had de kap en hoge kosten kunnen voorkomen.’’ Het is gisteren een veel voorkomende opmerking van omstanders bij de kap van de negen platanen aan de Kruispoort in Steenbergen. De niet zieke bomen zijn gekapt omdat omwonenden zich onveilig voelden door de naar hun huis overhellende bomen en omdat ze overlast hadden van afvallende bladeren.