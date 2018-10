Politie valt café binnen in Bergen op Zoom: man opgepakt voor drugshandel

Man (18) draagt boksbeugel met mes en wordt aangehou­den in binnenstad Bergen op Zoom

10:30 BERGEN OP ZOOM - Een 18-jarige man uit Bergen op Zoom is vrijdagavond rond 20.10 uur opgepakt in zijn thuisstad omdat hij met een boksbeugel met mes door de binnenstad liep. Hij had het wapen duidelijk zichtbaar in zijn hand.