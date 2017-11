Politie treedt op tegen zakkenrollers en deelt belletjes uit in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De politie deelt in samenwerking met de gemeente de komende maanden 'Tinkle Alarm'-belletjes uit aan winkelend publiek in de binnenstad. Deze belletjes, die bijvoorbeeld aan een tas of portemonnee vastgemaakt kunnen worden, waarschuwen de eigenaar wanneer hun zakken worden gerold.

De partijen hopen zo dat het aantal zakkenrol-slachtoffers daalt. De bedoeling is dat agenten en BOA's wekelijks surveilleren, donderdag was tijdens de weekmarkt de eerste rondgang.

Slachtoffers

Daphne Wansink, wijkagent in het centrum, en aspirant Kim Meertens lopen door de winkelstraatjes op zoek naar mogelijke zakkenrolslachtoffers. Op een gegeven moment zien ze een vrouw, Laura Thissen, in gesprek met een fruitkraamhouder. Haar tas hangt open achter haar. Wansink sluipt er naar toe, maar in plaats van dat ze er iets uithaalt stopt de agent juist iets in haar tas, de Tinkle Alarm-belletjes.

"Mevrouw, mag ik u even storen?", vraagt Wansink als de fruitkoper klaar is. Na een korte uitleg van Wansink kijkt Thissen in haar tas. "Gelukkig, ik heb alles nog. Maar dit ook!", zegt ze, wanneer ze de belletjes uit haar tas haalt.

"Ik weet inderdaad wel dat ik beter op mijn spullen moet passen. Ik ben nog nooit gerold, maar dat is nu eigenlijk wel gelukt, hé. Dus ja, een beetje te nonchalant ben ik wel. Het was dan ook wel fijn, die uitleg van de politieagente."

Advies

Toch wil niet iedereen luisteren naar het advies van de politie. Zo ook een mevrouw die met haar open tas over straat loopt en ook een Tinklebel krijgt. Ze blijft van mening dat er ongezien niets uit haar tas gepakt kan worden, ook al zag ze Wansink niet iets in haar tas stoppen. "Die mensen heb je ook", zegt Wansink. "Dan kunnen wij alleen adviseren en als ze het echt niet willen geloven is het hun eigen verantwoordelijkheid."

Het project is in de wintermaanden omdat het vroeger donker is waardoor zakkenrollers eerder toeslaan, zegt Wansink. "Wij willen ze nu juist alerter maken. Dat ze weten wat ze kunnen doen om te voorkomen dat hun zakken worden gerold. Denk aan het dichtmaken van je tas, of om bijvoorbeeld je rollator binden zodat ze er niet meteen mee weg kunnen rennen. Het voordeel van die belletjes is dat je ze hoort als iemand iets uit je tas pakt."

Pizzazaak

Naast zakkenrollers letten de agenten ook op verkeersdelicten, zoals fietsen waar het niet mag en foutparkeren. Op een gegeven moment lopen ze richting de Domino's aan de Antwerpsestraat. Een grijze Ford staat met twee wielen op de stoep, wat daar niet mag. "Veel mensen willen een pizza kopen maar willen er ook niet te ver voor lopen." Net wanneer ze er naar toe wil lopen stapt er een meneer uit de pizzazaak de auto in en rijdt weg, waarschijnlijk niet wetend dat hij bijna een bekeuring had gekregen.

Bekeuring

In de Fortuinstraat is het wel raak, daar fietsen meerdere mensen door de straat waar dat niet mag. Allen krijgen ze een bekeuring van vijfenvijftig euro. "Nou, dat is dan lekker voor jullie, hé?", aldus een vrouw die zegt haast te hebben.

"Mensen denken soms dat we het voor het geld doen, maar dat is niet zo", zegt Wansink. "We doen het juist voor de veiligheid en de omwonenden en ondernemers die er om hebben geklaagd."

Het project loopt tot eind dit jaar.