Politie schiet op verwarde man in Halsteren, slachtoffer overlijdt

Ze stond op het punt om boodschappen te gaan doen, vertelt de jonge moeder die pal naast het bewuste huis aan de Pottenbakker woont. ,,En om iets over half negen zien we ineens een arrestatieteam bij ons voor de deur staan. We hoorden dat ze bij de buren naar boven gingen en kort daarna hoorden we een hoop gebonk en geschreeuw: 'Politie! Doe de deur open!’ Toen hebben ze de deur ingebeukt en hoorden we vier knallen. Heel heftig, ook voor onze twee kinderen.’’

Het incident trekt behoorlijk wat bekijks in dit doorgaans zo rustige deel van Halsteren. Mensen staan in hun ochtendjas op straat om te kijken wat er zich zojuist voor hun deur heeft afgespeeld. ,,We doen de gordijnen open en ineens zien we dit. We dachten: wat is hier nu loos’’, zegt een man die schuin tegenover woont. ,,Heel triest, want die hoofdbewoner is een ontzettend aardig ventje.’’