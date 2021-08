Politie rukt groots uit voor melding steekpartij Steenbergen, maar blijkt ruzie in woning

Brood bakken zoals ze dat vroeger deden bij Bakhuys in De Heen

1 augustus DE HEEN - Luuk Visser (9) en Wolf Oppert (4) schrikken even terug van de rook die ze maken in een bosje stro als ze kunstenaar Hans Hanssen assisteren bij het aansteken van de 17e-eeuwse oven. De twee zijn zaterdag bij de open dag van het Bakhuys bij De Uitwijk in De Heen. Daar laten vrijwilligers zien hoe je brood bakt in de in 2014 geheel gerenoveerde oven.