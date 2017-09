Politie rolt hennepkwekerijen op en vindt grote hoeveelheden drugs

Poortvliet

In Poortvliet zijn twee hennepkwekerijen aangetroffen.

In een woning aan Jan van der Slikkeplein in Poortvliet werd na een melding van een hoog energieverbruik een werkende hennepkwekerij met 162 hennepplanten aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat de hennepkwekerij al langer in gebruik was en er minimaal een voorgaande oogst was geweest. Tevens bleek dat de elektriciteit illegaal was afgetakt. De bewoner en een aanwezige man werden aangehouden en verhoord. Zij zullen zich later voor de rechter mogen verantwoorden. In verband met het verkregen voordeel van de eerdere oogst werd de auto van de verdachte en een televisie in beslag genomen. De woning is van het energienetwerk afgesloten en de bewoner wordt door de woningstichting uit de woning gezet.

In een woning aan de Burgemeester van Doornstraat in Poortvliet werd eveneens een hennepkwekerij aangetroffen. In de kwekerij, die door de bewoner reeds ontmanteld werd, waren net de 162 gekweekte hennepplanten geoogst. Ook hier bleek dat de hennepkwekerij al langer in gebruik was en er minimaal een voorgaande oogst gerealiseerd was. Ook bleek dat er een gevaarlijke aftakking op het energienetwerk was gemaakt en elektriciteit illegaal werd afgetapt. De bewoner werd niet aangetroffen. Hij heeft zich inmiddels gemeld en moet later op het politiebureau een verklaring afleggen. De woning is van het energienetwerk afgesloten en de bewoner wordt de huur opgezegd.

Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom werd een professioneel ingerichte kwekerij gevonden in een woning aan de Borgvlietsedreef. In de woning waren drie ruimtes in gebruik voor de hennepkweek en recent geoogst. In totaal waren hier per oogst 399 planten opgekweekt Ook hier bleek de elektriciteit illegaal afgetakt. In de woning werd niemand aangetroffen. De politie stelt een nader onderzoek in naar de bewoner. De woning is van het energienetwerk afgesloten.

Zevenbergen

In Zevenbergen werd in een woning aan de Zoetendaal geen hennepkwekerij gevonden, maar meerdere grotere verpakkingen met hard- en softdrugs. De bewoner is ter plaatse aangehouden en wordt op het politiebureau verhoord. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Standdaarbuiten

In een woning aan de Dr. Poelstraat te Standdaarbuiten bleek een hennepdrogerij te zijn gevestigd. Tijdens het onderzoek in de woning met de aanwezige bewoner werd vastgesteld dat in de woning vermoedelijk grote hoeveelheden werden gedroogd. In de woning werd 20.230 gram gedroogde hennep en tevens 71.810 gram hasj in beslag genomen. De bewoner is aangehouden en is voor nader onderzoek ingesloten.

Roosendaal

In een woning aan de Bredaseweg in Roosendaal werd een in bedrijf zijnde, professioneel ingerichte hennepkwekerij aangetroffen. In de kwekerij stonden 231 hennepplanten. Ook hier bleek dat de elektriciteit illegaal werd afgetakt. Bij de hennepkwekerij waren geen mensen aanwezig. De hennepkwekerij is in beslag genomen en ontmanteld. In de kwekerij werd een kostbare koeling gebruikt om de aanwezigheid van de hennepkwekerij te verhullen. Vanwege de diefstal van elektriciteit werd dit pand van het netwerk afgesloten en de bewoner wordt de huur opgezegd.

Buitenhennepplanten