Politie rolt hennepkwekerijen in Bergen op Zoom en Roosendaal op

Aan de Eikstraat in Bergen op Zoom werd in een loods een kwekerij met 266 oogstrijpe planten aangetroffen. In Heerle werd aan de Zoomvlietweg bijna een dubbele hoeveelheid aangetroffen op de zolder van een boerderijwoning. In totaal werden daar 415 oogstrijpe hennepplanten aangetroffen.

Aan de Mgr. Hopmanstraat in Roosendaal werden in een achtertuin 43 hennepplanten aangetroffen. De bewoner van een woning aan de Schubertstraat in Halsteren had vijf planten in de tuin staan en dacht dat dit gedoogd was. Echter waren het vrouwelijke hennepplanten en die zijn verboden. Alle aangetroffen hennep is vernietigd.