Politie pakt vrouw met boksbeugel op in Bergen op Zoom op einde Vastenavend

BERGEN OP ZOOM - ‘Niet te begrijpen’, zegt het politieteam op haar Facebookpagina. Een vrouw is dinsdagavond door de politie aangehouden op de Grote Markt in Bergen op Zoom, omdat ze een boksbeugel aan haar hand had.