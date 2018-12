Politie in West-Brabant stuit op 52 kilo illegaal vuurwerk

Good guy Rico maakte van een sport in het verdomhoek­je een grote sport

9:00 Een van de eerste verhalen over Rico Verhoeven in deze krant verscheen op 9 augustus 2008. De destijds 19-jarige vechtsporter uit toen nog Wouwse Plantage was afgereisd naar Hawaï voor een K1-gevecht en mijn toenmalige chef vroeg me om even met hem te bellen.