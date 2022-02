Politie houdt spreekuur in De Zeeland: ‘Mensen hebben behoefte aan contact’

BERGEN OP ZOOM - Informeel een praatje maken met wijkagent Jordi Ellerkamp, die met de tuktuk van de politie zou afreizen naar winkelcentrum de Zeeland. Dat was het idee, maar Ellerkamp zit deze woensdag thuis in quarantaine.

En dus staan agenten Nick van de Rijt, Perry Jobse en Diana Schetters er in zijn plaats. Ellerkamp is digitaal aanwezig. ,,Mensen hebben behoefte om op een laadrempelige manier met de politie in contact te komen”, vertelt hij via een beeldscherm. ,,Er kwam net al iemand melding maken van jeugdoverlast.”

Bewondering

Ellerkamp is wijkagent van De Bergse Plaat en wil met enige regelmaat een spreekuur houden in De Zeeland. ,,Een keer in de maand of eens in de zes weken, daar zijn we nog niet over uit.”

Ondertussen staat de 6-jarige Ayleen Lint, samen met haar moeder, te buurten met Diana Scheffers. Ze hadden gelezen dat de politie in De Zeeland zou staan en Ayleen wil later bij de politie. Een politiepet en penning heeft ze al. ,,En een neppistool, maar die maakt wel geluid”, zegt Ayleen stoer.

Vol bewondering kijkt ze naar de echte politiepenning van Scheffers. En naar de heupgordel met wapenstok, pistool, pepperspray en handboeien. Die boeien mag Ayleen even omdoen bij Scheffers en weer losmaken.

Binnenkort krijgt de politie ook een taser. Een stroomstootwapen dat vaak gebruik wordt bij arrestaties. ,,Daar volgen we nu een opleiding voor”, zegt Scheffers.

In de tuktuk

Mayson Hindriks komt ook een kijkje nemen. De 7-jarige zwaait even naar Ellerkamp op het beeldscherm, maar heeft meer oog voor de tuktuk, waar hij even in mag zitten. Ook Mayson wil later bij de politie. Een nieuwe lichting agenten is in aantocht.

Volledig scherm Mayson Hindriks zwaait even naar wijkagent Jordi Ellerkamp die thuis in quarantaine zit, maar kruipt daarna in de tuktuk van de politie. © peter van trijen/pix4profs