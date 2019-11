Politie houdt na achtervolging verdachte van overval op tankstation in Bergen op Zoom aan

Gevonden jongetje (3) op straat in Hoogerhei­de weer herenigd met moeder

10 november HOOGERHEIDE - Een 3-jarig jongetje is zondagmiddag rond 15.00 uur gevonden op de Jasmijn in Hoogerheide. Dat laat de politie weten in een burgernetmelding. Ongeveer een halfuur later werd duidelijk dat het jongetje weer herenigd was met zijn moeder.