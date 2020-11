Politie haalt automobilist (28) uit Den Haag achter het stuur vandaan in Lepelstraat

Bergen op Zoom met stip omhoog in lijst dure gemeenten

21 november BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom stijgt hard op de ranglijst van dure Nederlandse gemeenten. Als de gemeenteraad in december akkoord gaat met 25 procent verhoging van de onroerende zaak belasting (ozb) komt Bergen op Zoom waarschijnlijk op plaats 310 van de in totaal 377 gemeenten in Nederland.