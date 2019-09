Politie grijpt in en ruimt hennepplanten in Sint Philipsland, Bergen op Zoom en Putte

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft woensdag op verschillende plekken in de regio hennepplanten geruimd. Op drie plekken kwam de politie in actie.

Na diverse overlastmeldingen werden bij een woning aan de Plataanstraat in Sint Philipsland vijf hennepplanten weggehaald. Vier van de hennepplanten stonden op het balkon en één stond in de tuin van de woning. En aan de Noordsingel in Bergen op Zoom werd een hennepkwekerij ontdekt met 150 planten, daarnaast was er sprake van energiediefstal.

Maïsveld

Ook in Putte werd hennep geruimd. Daar werd een melding gedaan over een persoon die aan de Putseweg een maïsveld in zou zijn gegaan. De persoon werd door de politie niet gevonden, maar agenten stuitten wel op twee zakken met hennepplanten. In totaal zaten er 200 oogstrijpe hennepplanten in de zakken.