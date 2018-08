Politie gaat onder water zoeken naar auto van vermiste Angelique Vis

Tip

De hoop is opgelaaid door een tip vanuit de psychiatrische afdeling van het Bravis-ziekenhuis in Bergen op Zoom, zegt Vis. ,,Mijn vrouw heeft daar een tijd gezeten en toen tegen iemand gezegd dat ze een goede plek wist om met de auto het water in te rijden. Een plek waar ze niet zou worden gevonden. Ze heeft ook gezegd waar. We hielden er al rekening mee dat de auto in het water lag, maar hadden tot die tip geen concrete aanwijzingen waar we konden zoeken. Nu wel. Van de politie heb ik begrepen dat ze één dezer dagen met sonar onder water gaan zoeken in het Schelde-Rijnkanaal en het Kanaal door Zuid-Beveland, onder meer bij de Loswal in Hansweert."