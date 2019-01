Politie een taxibedrijf? ‘Boeven niet altijd opgepakt door lange reistijden naar cel’

Video Kindermusi­cal bij Intratuin Halsteren: Romantiek bij de zure matjes

19:00 HALSTEREN - Met mijnheer Rimror wil elk kind wel op het podium staan. Zijn leven draait om snoep, sterren en het in vervulling laten gaan van kinderwensen. Elf kinderen traden woensdagmiddag als 'gastster' op in de musical 'De Fantastische Meneer Rimror'. Deze theaterproductie van Vuur & Vlam Produkties is deze maand dertien keer te zien in de antieke spiegeltent bij Intratuin.