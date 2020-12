Politie doet onderzoek naar dood oud-ondernemer Chris Grinwis in Halsteren

Hij leidt het coronatest­lab: ’Ik heb intussen een bloedhekel aan ja-maar-cul­tuur in Nederland’

13 december ROOSENDAAL - In de heksenketel van de coronapandemie stond Bram Diederen (46) aan het roer van medisch laboratorium Microvida. Het lab dat in no time het middelpunt van de West-Brabantse coronatestketen werd, waardoor het onder immense druk kwam te staan. ,,We hadden niet zoveel keus, zijn gewoon keihard aan het werk gegaan.”