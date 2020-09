Politie doet al drie jaar onderzoek naar mislukte poging om Klaas Otto te liquideren

De marathon van Et­ten-Leur kun je dit jaar ook in New York of Hoeven lopen

10 september ETTEN-LEUR - Je kunt de marathon van Etten-Leur dit jaar ook in New York of Singapore lopen. Of je schrijft tijdens één editie vier afstanden op je naam. De coronacrisis trok misschien veel deuren dicht, maar hij zet voor de Van Oers Marathon Brabant ook een paar nieuwe ramen open.