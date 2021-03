Politie brengt verdwaalde hoogbejaarde vrouw thuis: ‘Ik ben van 1930 en heb nog nooit in een politieauto gezeten’

De politie ging op de melding af en zag dat er een tag met adres aan haar rollator zat. Ze besloten om haar thuis te brengen en namen haar mee in de auto. Op de Facebookpagina van politie Bergen op Zoom delen de agenten het bijzondere gesprek dat toen in de auto plaatsvond.

‘Ik ben van 1930'

Eenmaal in de auto vraagt de hoogebejaarde vrouw de agenten: ,,Ik heb toch niets verkeerds gedaan, hè?” Ze antwoorden: ,,Nee, natuurlijk niet, we brengen u gewoon even naar huis.” Zij: ,,Nee, want ik heb geen moord gepleegd. Ik heb nog nooit in een politieauto gezeten en ik ben van 1930.” Een agent vertelt haar dat ze dan al wel 90 jaar is. ,,Ben ik al zo oud?” ,,Ja echt hoor, een stukje ouder dan ons.”