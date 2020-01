Politie blij en trots mensen te mogen ontvangen in gloednieuw bureau in Bergen op Zoom

Halsterse molen­strijd nog niet over na rapport met telfout

6:00 HALSTEREN - Is het erf met bebouwing bij de Antoniusmolen in Halsteren beschermingswaardig of sloopwaardig? Die vraag is nog altijd niet van tafel na een rapport met telfout. Daaruit concludeert vereniging De West-Brabantse Molens dat het molenerf een monument moet worden. Zorghuys Steenbergen, dat er nieuwbouw wil plegen, vindt van niet.