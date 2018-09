Politie Bergen op Zoom vindt negen gestolen fietsen van Wielrenvereniging Ossendrecht terug

Fietsers­bond hekelt afketsen bewaakte fietsen­stal­ling

6:00 BERGEN OP ZOOM - De Fietsersbond is boos en teleurgesteld dat de grote bewaakte fietsenstalling in de Fortuinstraat er niet komt. ,,We zijn geschokt over de manier waarop het besluit tot stand is gekomen", stelt voorzitter Piet Bruys van de Fietsersbond in een brief aan het college en de gemeenteraad.