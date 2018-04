Politie Bergen op Zoom: geweld jongeren was niet gericht tegen senioren Plejadenflat

BERGEN OP ZOOM - Wijkagent Paul Gabriëls zegt het met nadruk: de geweldsuitbarsting door tientallen jongeren, afgelopen vrijdagavond aan de Plejadenlaan in Bergen op Zoom-Oost, was op geen enkele manier gericht tegen bewoners van de naburige seniorenflat.

,,Het incident had net zo goed op een andere plek in een andere buurt kunnen plaatsvinden. Het is toeval dat het uitgerekend weer bij de Plejadenflat is voorgevallen'', verzucht Gabriëls die gisterochtend al aan tafel zat met voorzitter Fred Verniel van de bewonerscommissie in de Plejadenflat.

Die zag vrijdag tussen 19.30 en 20.30 uur met eigen ogen hoe 'misschien wel vijftig opgeschoten jongeren' elkaar te lijf gingen. ,,Twee rivaliserende groepen. In een mum van tijd kwamen van alle kanten al gauw twintig van die scootertjes aangereden'', aldus Verniel die opgelucht is dat er geen flatbewoners (ongewild) betrokken raakten bij de gevechten. ,,Maar het leidt toch weer tot vragen en ongerustheid in de flat. Mensen horen weer over problemen aan de Plejadenlaan. En denken dat dezelfde ellende opspeelt als eind vorig jaar.''

Goed fout

Begin december ging het goed fout toen jongeren de portiek van de Plejadenflat binnendrongen. Zij gooiden een steen door het raam van een bewoonster en besmeurden de woning met eieren. Ook de jaarwisseling was erg onrustig. Hangjongeren gooiden met vuurwerk waarbij een auto uitbrandde. Burgemeester Frank Petter en politiechef Kees de Jonge kondigden daarop extra toezicht en nieuwe bewakingscamera's aan. Via organisatie WijZijn werd bovendien een jongerenwerker vrijgemaakt om activiteiten voor de jeugd op touw te zetten. Wijkagent Gabriëls hield daarbij een vurig pleidooi richting gemeente om eindelijk weer te investeren in jeugd- en jongerenwerk. Tijdens de financiële crisis werden dat soort projecten wegbezuinigd met als gevolg dat gemeente en politie de grip op wijken verloren.

Sinds januari zijn er volgens de wijkagent 'goede stappen' gezet om jongeren in Warande en Gageldonk in beeld te krijgen en ze bezig te houden. ,,De jongerenwerker heeft er al voor gezorgd dat ze op zondag kunnen voetballen in sporthal Gageldonk. Daar wordt mogelijk ook een ontmoetingsplek ingericht. Het gaat eigenlijk hartstikke goed aan de Plejadenlaan.''

Volledig scherm Naar aanleiding van incidenten in december 2017 belegde de gemeente in januari een bijeenkomst waarbij bewoners stoom konden afblazen. © Tonny Presser © 2018

Domper

Dus zijn de ongeregeldheden van vrijdag een domper. Voorzitter Verniel van de bewonerscommissie zegt wel dat de politie heel snel ter plaatse was en dat gedurende de hele avond extra toezicht is gehouden. ,,Gelukkig zijn er ook jongeren opgepakt. Dan denk je: eindelijk zijn er daders van straat.'' Verniel vindt het lastig te verteren dat de drie aangehouden gasten alweer op vrije voeten zouden zijn.

Dat laatste is deels onjuist, meldt de Bergse politieteamchef Kees de Jonge. ,,De 29-jarige verdachte zit nog vast, terwijl de twee jongens van 15 en 16 jaar formeel in verzekering zijn gesteld, maar dat thuis mogen afwachten. Dat is een beslissing van het Openbaar Ministerie.'' De drie blijven dus verdachte. Het onderzoek naar de nieuwe geweldsuitbarsting is in volle gang. Gisterochtend zijn door de politie extra camerabeelden opgehaald. Mede dankzij die 'uitstekende beelden van de nieuwe camera's' heeft de politie direct aanhoudingen kunnen verrichten, meldt burgemeester Petter aan de gemeenteraad. De politie is nog wel naarstig op zoek naar onafhankelijke getuigen, aldus woordvoerster Pierre-Ine Mattheussens.