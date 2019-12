Politie Antwerpen zoekt vergeefs naar sporen van verdwenen Max Meijer

ANTWERPEN - Een zoektocht van de politie in Antwerpen naar sporen van de vermiste Max Meijer (23) uit Ossendrecht, heeft vrijdag voor zover bekend niks opgeleverd. Enkele tientallen agenten kamden het gebied in de binnenstad uit waarin de Nederlander zondagmorgen spoorloos is verdwenen. ,,We hoopten iets te vinden, bijvoorbeeld zijn gsm of een kledingstuk, maar dat is niet gebeurd", zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de politie.

Het gebied waarin werd gezocht, loopt ruwweg van het Schipperskwartier tot aan de Londenbrug op het Eilandje. In de buurt van die brug, bij de jachthaven en het museum MAS, is de Ossendrechtenaar voor het laatst vastgelegd op (bewakings)camera's. Dat was rond 05.55 uur. ,,Maar dan loopt het spoor plotseling dood. Hij is niet de brug overgelopen en verschijnt nergens meer op camera's", zegt Bruyns.

Telefoon uit

De politie houdt sterk rekening met het scenario dat de jonge Nederlander hier ergens in het water is beland. ,Hij is het gebied in elk geval niet meer uitgekomen. Of hij moet in een auto zijn gestapt, maar daar hebben we geen aanwijzingen voor", legt de woordvoerder uit. Op vrijwel hetzelfde tijdstip is ook de mobiele telefoon van Meijer uit de lucht gegaan, wat er op kan duiden dat die in het water terecht is gekomen.

Duikers

De politie in Antwerpen overweegt duikers in te schakelen om te zoeken in het water in de buurt. Maar veel hoop dat dit iets oplevert, heeft ze niet. ,,Er is zo veel veel water in de buurt. En er staat vaak een flinke stroming, zeker in de Schelde maar ook in de dokken en jachthaven door het gebruik van sluizen."

Auto

De politie zegt er geen idee van te hebben waarom de Ossendrechtenaar in zijn eentje naar het Eilandje is gewandeld. Hij had om 06.00 uur juist afgesproken met zijn vriend met wie hij een nachtje was gaan stappen. Die zou hem bij zijn wagen treffen om naar huis te rijden. Dat voertuig stond echter vierhonderd meter verderop geparkeerd aan de Leeuwenrui. Dat is de Schippersbuurt waar zijn vriend hem ook uit het oog had verloren.

Scenario's