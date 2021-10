Politicus én verenigingsmens Vic Huijgens overleden: Betrokken bij alles in zijn omgeving

WOENSDRECHT - Het ging in de gemeente Woensdrecht afgelopen weekend maar over een ding: het overlijden van Vic Huijgens (73). Huijgens is geboren en getogen in Hoogerheide, maar was in alle Woensdrechtse kernen bekend en geliefd. Vrijdag overleed hij in zijn woonplaats Hoogerheide.