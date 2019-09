Polen betrapt met kofferbak vol met gestolen zaagmachines in Lepelstraat

Huisartsen en jeugdpro­fes­si­o­nals in Bergen op Zoom: blij dat we elkaar gevonden hebben

6:01 BERGEN OP ZOOM - De inzet van een jeugdprofessional ter ondersteuning van de zes huisartsen in Medisch Centrum De Poort is zo succesvol dat de werkwijze is uitgebreid naar de hele gemeente Bergen op Zoom. Ook in Breda is serieuze belangstelling voor de resultaten in de Bergse huisartsenpraktijken.