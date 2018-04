Polder in verzet tegen windmolens Halsteren

HALSTEREN - Als er in de Auvergnepolder geen bedrijven mogen komen, dan toch zeker ook geen windmolens. Want die verpesten het landschap totaal.

Dat is een van de argumenten die oud-rechter Bert van 't Laar en zelf bewoner van de polder in de strijd gooit tegen de bouw van vier mega-windmolens in de Auvergnepolder ten westen van Halsteren. Bewoners van die polder zijn een actie begonnen tegen de plannen voor nieuwe windmolens. En vragen nu de fracties in de gemeenteraad van Bergen op Zoom met klem om hulp.

Eiffeltorens

,,De bewoners verzetten zich tegen vier 'Eiffeltorens' in deze polder.'' De nieuwe windmolens komen in de plek van acht kleinere. En landen her en der in de polder is de bedoeling. Terwijl de huidige molens op de Bandijk staan. Maar dat mag bij de nieuwe niet meer.

Wassen neus

De nieuwe turbines worden 230 meter hoog. Maar er is met de polderbewoners amper overleg geweest, voert Van 't Laar aan. ,,Er heeft geen peiling van draagvlak plaatsgevonden.'' En ook is niet gevraagd naar bezwaren. Zijn conclusie: ,,Inspraak en overleg met de omwonenden is een wassen neus geweest.'' En daarom zegt Van 't Laar: ,,We roepen de fracties in de gemeenteraad op hun verantwoordelijkheid te nemen.'' Kijk ook naar alternatieven, vinden de bewoners. Buiten dit stukje Halsteren. Of laat de huidige windmolens staan. Want die zijn amper tien jaar oud. En als de gemeente dan al meer windenergie wil opwekken dan kan dat prima met een paar nieuwe molens elders.

Quote Geen bedrijven in Auvergne­pol­der? Dan ook geen me­ga-windmolens! Bert van 't Laar, bewoner

Van 't Laar hekelt ook dat er geen milieueffectrapportage. Dat is volgens hem bewust omzeild.

Bergse Plaat

De bewoners zijn van plan de bevolking van Halsteren en Tholen te mobiliseren. Hun protest breder te maken. ,,We vragen iedereen die binnen een afstand van 2300 meter van de windmolens woont zich aan te sluiten bij ons initiatief. 2300 meter is niet zomaar bedacht. ,,Dat is de afstand die de Raad van State aanhoudt. Tien keer de tiphoogte.'' Ook bewoners van de Bergse Plaat die tegen de nieuwe windmolens zullen aankijken, zullen we benaderen'', aldus Van 't Laar over wat er gaat komen.

