PokéStop op begraafplaats in Huijbergen: 'Dit voelt als grafschennis'

HUIJBERGEN/PUTTE - De Putse Nora van den Berg is er heel verdrietig van geworden. Het graf van haar ouders op de katholieke begraafplaats in Huijbergen blijkt een PokéStop te zijn, een plek waar de virtuele wezentjes van het spel Pokémon Go gevangen kunnen worden.

,,Dit voelt als grafschennis. Ik begrijp er niets van dat mensen dit durven te doen. Een begraafplaats is toch geen recreatieoord'', vindt Van den Berg die tot voor kort totaal onwetend was over de Pokémonfunctie van haar ouders' graf.

Haar eigen zoon, schoondochter en kleinkinderen ontdekten de opmerkelijke PokéStop toen zij in het naburige bos wandelden en zelf met de smartphone op jacht waren naar Pokémons. ,,Ineens stonden ze op het kerkhof in Huijbergen en kwamen uit bij het graf van hun opa en oma. Vooral voor de kinderen was dat erg schrikken'', aldus de Putse. Het graf is getooid met het bronzen beeld van een engel. De PokéStop vermeldde bovendien een foutief gespelde familienaam: Grottendeck in plaats van Grottendieck. ,,Nog slordig ook.''

De landelijke plattegrond van PokéStops, te vinden op de site van VR Webwinkel, toont inderdaad de PokéStop 'God' met daarbij een fotootje van de begraafplaats in Huijbergen. De foto toont een groot kruisbeeld met gedenkplaten; dus niet specifiek het graf met de bronzen engel. ,,Maar ook de omgeving van het kruisbeeld zal tot de PokéStop behoren'', is de inschatting van Tjeerd Lotens, eigenaar van VR Webwinkel. De plattegrond op zijn site vermeldt ruim 48.000 PokéStops in den lande. ,,Dat is een redelijk compleet beeld'', weet Lotens die overigens niet verantwoordelijk is voor de locaties van PokéStops. Lotens noemt een begraafplaats als PokéStop 'pijnlijk en ongepast'.

Het bedrijf Niantic, bouwer van de Pokémon-app, gaat volgens Lotens over het toelaten en verwijderen van PokéStops. Niantic meldt op het internet dat er geen nieuwe verzoeken voor PokéStops in behandeling worden genomen. Burgers die last ervaren van een PokéStop kunnen digitaal een verwijderingsverzoek indienen bij Niantic. Lotens van VR Webwinkel gaat dat verzoek voor de begraafplaats in Huijbergen indienen. ,,Want ik vind dit niet kunnen. Of het verzoek wordt gehonoreerd, is uiteraard aan Niantic.'' Nora van den Berg reageert verheugd op het verwijderingsverzoek.

