Poepbacterie verdwijnt mondjesmaat uit de Binnenschelde

Volgens Van der Velden zijn verder onder meer alle mogelijke aansluitingen van de riolering op de Binnenschelde gecontroleerd. Ook weer om uit te sluiten dat hierdoor mogelijk vervuiling van het water ontstaat. ,,We willen zeker weten of het daar niet van komt.” In dat onderzoek zijn ook de watergangen in woonwijk de Bergse Plaat betrokken.



In 2020 kreeg het zwemwater al het predikaat aanvaardbaar. Een opsteker na drie slechte beoordelingen. Van der Velden benadrukt dat zwemmen in de waterplas niet onveilig is. ,,Maar wel erna onder de douche”, luidt het dringende advies.