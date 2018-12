‘Poeleke’ trekpleister voor vijfde NK veldrijden in Huijbergen

Minder storing treinver­keer Roosendaal-Vlissingen in 2018

9:49 VLISSINGEN - Treinreizigers hebben dit jaar veel minder last gehad van stremmingen op de Zeeuwse lijn dan in 2017. Het aantal uren dat er geen treinen reden op (een deel van) het traject tussen Vlissingen en Roosendaal is met de helft geslonken.