‘Pluim voor kerstinitiatieven in gemeente Woensdrecht’

Reclame van webshops op Antwerpse Meir? ‘Een slag in het gezicht’

22 december ANTWERPEN/BREDA - We bestellen steeds meer online. Hoe houden de winkeliers in de binnenstad het hoofd nog boven water? Door een goede omzet te draaien op topmomenten zoals de feestdagen. Zo doen de ondernemers op de Antwerpse Meir er alles aan om de mensen naar de binnenstad te krijgen; ze investeren in gezellige kerstverlichting, mooie etalages en een kerstmarkt. En dan (ont)sieren online topbedrijven Zalando en Bol.com met gigantische reclames de winkelstraat. ,,Reclames zoals deze zijn dan echt een slag in het gezicht. Dat is zeggen: kom hier passen en kijken, om dan thuis te bestellen”, vertelt Linda Cloots van winkeliersvereniging Meir.