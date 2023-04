Plonzen maar! Op deze datum gaat buitenzwembad De Melanen weer open

Golftopper op zaterdag, rondemiss op zondag: ‘Alleen het kussen is nog een dingetje’

Op zaterdag speelt ze golf in de hoogste competitieklasse, de dag erop is ze rondemiss in de Brabantse dorpscriteriums. Welkom in de wondere wereld van Amber Somers. ‘Hoe kom je erbij?’, vragen ze niet alleen op de golfbaan.