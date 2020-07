Plons! Windsurfen op de Binnenschelde is uitdagend: ‘Ik ben er niet al te goed in, hè?’

Tieges is onlangs gestart met het geven van lessen aan de Binnenschelde in Bergen op Zoom. Hoewel hij in principe overal les kan geven: zijn school is mobiel. Maar daar aan de Boulevard is speciaal voor hem: zijn ouders zijn in de jaren negentig speciaal naar De Plaat verhuisd voor het water. En hij heeft al een tijdje plannen voor een watersportcentrum. Nu begint hij klein. Windsurflessen voor een of twee personen tegelijk. En ik mag het deze ochtend ook uitproberen.