'Plek voor evenementen in Halsteren nodig'

HALSTEREN - In Halsteren ontbreekt een plek voor evenementen. Daarom moeten de Molenfeesten dit jaar op zaterdagavond noodgedwongen uitwijken naar de Boulevard in Bergen op Zoom. En ook het doorgaan van de familiedag op zondag, bij de molen, is niet zeker.

Dat zegt Wout Huijgens van de Stichting Vrienden van de Antoniusmolen. ,,Het is jammer dat we naar de Boulevard moeten op zaterdagavond. Maar in Halsteren moeten we om middernacht stoppen. Alleen op de Grote Markt in Bergen op Zoom en aan de Boulevard mag je langer doorgaan. Dat zijn de enige twee evenementenlocaties in de gemeente.''

Andre Hazes

Volledig scherm Wethouder Arjan van der Weegen. © CHRIS VAN KLINKEN Om twaalf uur op zaterdagavond al stoppen met Andre Hazes als een van de optredende artiesten is geen optie. ,,Het uitgaansleven komt nu eenmaal laat op gang.'' In 2017 mocht de organisatie eenmalig een feesttent op het terrein van Intratuin zetten. ,,Vanwege 200 jaar molen.'' Dit jaar is dat geen optie meer. Vanwege het vroege einde van feest. ,,En daarom moeten we wel weg uit Halsteren.''

Halsters

Wethouder Arjan van der Weegen vindt dat een Halsters evenement als de Molenfeesten in Halsteren hoort. ,,Het kan op De Beek, op het sportpark, op Fort de Roovere'', somt hij op. De wethouder is dan ook van plan met de organisatie te gaan praten. Volgens Huijgens zijn de locaties die Van der Weegen noemt prima, maar geen evenementerreinen. ,,Eigenlijk zijn we het gewoon eens. Maar op elk van die locaties moeten we ook om middernacht stoppen.''

Quote Molenfeesten kunnen op De Beek, sportpark of Fort de Roovere Arjan van der Weegen, wethouder

Het liefst wil de organisatie van de Molenfeesten een plek in Halsteren voor de zaterdagavond waar dit onderdeel van het evenement een jaar of vijf kan plaatsvinden. En kan doorgaan na middernacht. Tot 1.00 uur. Zoals in Bergen op Zoom mag op Grote Markt en Boulevard.

,,Zo hebben we ook nog gekeken naar een terrein tegenover Intratuin, aan de Halsterseweg. Maar daar kan het maar een jaar. En geldt weer de beperking dat het om middernacht moet stoppen.''

Quote We willen niet om middernacht al stoppen Wout Huijgens, Molenfeesten

Familiedag

Maar niet alleen de zaterdagavond is een lastige kwestie. ,,We weten ook nog niet of de familiedag op zondag wel bij de molen kan plaatsvinden.'' Dat komt volgens hem omdat ambtenaren van de gemeente zich op het standpunt stellen, dat het terrein rond de molen geen plek voor evenementen is. ,,Voor een paar jaar mag zoiets wel, maar als het iets is dat jaarlijks terugkeert wil de gemeente het ook naar een evenemententerrein hebben. Hoe dat gaat aflopen is nog onzeker.''

De Molenfeesten bestaan zo'n 15 jaar en groeiden van een bescheiden feestje rond de molen tot een waar evenement. ,,Zeker de laatste jaren is het hard gegaan. Vorig jaar hadden we op zaterdagavond 3000 bezoekers.''