Platanen aan Kruispoort in Steenbergen blijven hoogstwaarschijnlijk staan

Bergen op Zoom sprokkelt bijna twee ton bij elkaar als dekking voor wegvallende hondenbelasting

2 oktober BERGEN OP ZOOM - Het viel niet mee, maar het college van B en W in Bergen op Zoom is er toch in geslaagd om alternatieve financiële dekking te vinden voor het afbouwen van de hondenbelasting. In plaats van het schrappen van maatregelen om overlast door hondenpoep tegen te gaan, stelt het college nu voor om het financiële gat op te vullen met extra opbrengsten vanwege het economisch herstel.