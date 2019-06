Plasticbak open met rijbewijs of OV-kaart? Geen straf, maar ook geen reclame in Woensdrecht

In de Woensdrechtse raad over het afvalbeleid vroeg D66 dinsdag of wethouder Henk Kielman wist dat de gratis ondergrondse plasticbakken ook met een rijbewijs geopend kunnen worden. ,,Dat is bekend", beaamde Kielman. ,,Met een OV-kaart kan ook. Niet de bedoeling, maar we laten het toe. Doel van de Saverpas was om de veiligheid te borgen voor kinderen. Dat kan met andere pasjes ook. En het levert meer plastic op.”