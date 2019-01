Plastic inzamelen gaat in de ban als het aan Lijst Linssen ligt

Drummers herdenken overleden talent Rick Jonckheere (18) in Bergen op Zoom

11:54 BERGEN OP ZOOM - Voor Karin en Edwin Jonckheere was het dinsdagavond een rollercoaster van emoties. Het publiek dat in het goedgevulde theater De Maagd op de eerste editie van Rick's Tribute Concert was afgekomen viel van de ene in de andere muzikale verbazing. De opbrengst wordt later deze week bekendgemaakt.