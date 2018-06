Plasmadonor Floris (68) levert unieke prestatie: Ik raad het iedereen aan

Water­schans is weer een plaatje

11:15 BERGEN OP ZOOM - Grachten, wallen, een terre, fiets- en voetpaden. Samen vormen ze de herrezen Waterschans, oftewel de grote Zuydtschans in Bergen op Zoom. Maandenlang is er keihard gewerkt om wat in 1584 met goedkeuring van prins Willem van Oranje begon, in oude luister te herstellen.