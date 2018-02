Plantendokter

Finch-woningen in Steenbergen stapje dichterbij

23 februari STEENBERGEN - Een houten hok, woonwagen zonder wielen of een hoogwaardig, duurzaam huisje? De discussie over de zogeheten 'Finch-woningen' was verhit, tijdens de raadsvergadering in Steenbergen donderdag. Maar de kans dat de houten huizen binnenkort gebouwd gaan worden, is een stap dichterbij. Een meerderheid van de raad stemde tegen de motie van de Volkspartij, PvdA en SteenbergenAnders om de woningen niet te realiseren.