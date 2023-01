Plannen voor vierde Halsterse supermarkt lijken van tafel

Aldi liet eerder weten dat het graag een winkelruimte met parkeergelegenheid wilde realiseren aan de Halsterseweg, ter hoogte van de plek waar nu nog lifestylewinkel Loft 56 zit. Eind oktober werd door de supermarktketen een zogeheten aanvraag Omgevingsvergunning ingediend. Bij toetsing van de aanvraag aan de daarvoor geldende vereisten bleek het verzoek te weinig onderbouwd. De gemeente verzocht Aldi daarom om binnen vier weken aanvullende informatie te verstrekken. Hoewel die termijn inmiddels ruim is verstreken bleef het stil op de lijn, zodat bij de gemeente besloten is om de aanvraag niet te behandelen. Dat wil volgens de gemeentewoordvoerder niet zeggen dat de aanvraag helemaal van de baan is. ,,Binnen zes weken kan een bezwaarschrift worden ingediend.’’

De plannen van Aldi kwamen voor alle betrokkenen uit de lucht vallen. Met de voor een compact winkelcentrum in de Dorpsstraat ijverende winkeliersvereniging Winkelhart Halsteren werd niet vooraf overlegd. Voorzitter Gerrit Atres liet eerder in deze krant weten dat er wat hem betreft een streep door het plan kon. ,,Versnippering zouden we enorm betreuren.’’

Ook de ontwikkelaars van centrumplan Vogelenzang en de Dorpsraad konden zich absoluut niet vinden in het voornemen van Aldi. Bewoners van de Halsterseweg vreesden voor 1000 extra verkeersbewegingen per dag, als de supermarkt er zou komen. Politieke partijen als GBWP en Lokaal Realisme kwamen in verzet of stelden vragen over de kwestie. Dorpsraad-voorzitter Eugène van den Eijnden is opgelucht nu het plan niet door lijkt te gaan. ,,Drie supermarkten in Halsteren vinden wij genoeg.’’