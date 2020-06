Plannen voor groot zonnepark in Dinteloord

DINTELOORD - Er ligt een plan voor een groot zonnepark in Dinteloord. Aan de Zuidlangeweg wil het Noorse bedrijf Statkraft zonnepanelen plaatsen. Hoeveel precies is afhankelijk van het uiteindelijk ontwerp, maar projectleider Arjan Karreman denkt aan rond de 118.000 panelen.

Het park krijgt de naam Prinslandsezon mee en onder die naam is inmiddels ook een website gelanceerd. Het bedrijf wil de inwoners van de gemeente Steenbergen, en Dinteloord in het bijzonder, namelijk goed informeren.

Natuur tussen panelen

Het gebied waar Statkraft zijn oog op heeft laten vallen is ongeveer 46 hectare groot. Ongeveer de helft daarvan is bestemd voor zonnepanelen. ,,De overige ruimte gebruiken we voor de inpassing van het park en de paden tussen de rijen.” De ruimte tussen de rijen panelen zaait het bedrijf in met een bloem- en kruidenrijk grasmengsel.

De locatie, bij het AFC, is acceptabel voor de directe omgeving, staat op de website te lezen. Er zijn geen buren binnen 600 meter van het park en daardoor hoeft niemand hinder te ondervinden van Prinslandsezon. De grootte van het park heeft daarnaast het voordeel dat het niet nodig is om meerdere kleine zonneparken in de gemeente te realiseren om aan de elektriciteitsbehoefte in de regio te voldoen.

90 procent van elektriciteitsbehoefte