Plannen open Kaai in Bergen op Zoom in de ijskast

BERGEN OP ZOOM - De Kaai in Bergen op Zoom stroomt de komende vier jaar niet vol water en evenmin komt er een onderzoek naar hoeveel geld daarmee is gemoeid. Dat hebben coalitiepartijen GBWP, VVD, CDA en GroenLinks afgesproken in het coalitie-akkoord. Reden is de beroerde financiële positie waarin de gemeente verkeert.

Een paar maanden geleden peuterde wethouder Patrick van der Velden nog drie ton los. Om onderzoek te doen naar hoe de gedempte haven weer open gemaakt kan worden, welke kosten daarmee gemoeid zijn en waar de auto's die nu nog parkeren op de Kaai terecht kunnen. Maar nu ligt alles anders. ,,Op dit moment hebben we niet de middelen hiervoor. Sterker nog, we verwachten die de komende vier jaar niet te hebben. Reden dat we er voorlopig vanaf zien", aldus Van der Velden namens de nieuwe coalitie.

Aangezien de plannen voorlopig in de ijskast gaan, heeft het volgens hem evenmin zin te onderzoeken hoeveel geld het terugbrengen van de haven in de binnenstad kost. ,,Dan spendeer je veel geld aan een onderzoek van een extern bureau dat vervolgens in een la verdwijnt. En op het moment dat je het er weer uithaalt, zijn alle gegevens verouderd. En moet je het opnieuw doen. Dat is zonde van het geld", zegt de wethouder.

Wel wordt de visie op het Havenkwartier, waarvan de Kaai onderdeel uitmaakt, opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Daarin blijft in ieder geval het terugbrengen van de haven onderdeel en ook is afgesproken dat er geen ontwikkelingen worden toegestaan die dat in de weg kan staan. ,,Mede naar aanleiding van de discussie die zijn gevoerd rondom het voormalige brandweerkazerneterrein aan de Westersingel willen we goed bekijken wat wel en niet mogelijk is in het gebied."

