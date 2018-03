Plannen in de maak voor aanpak verkeersproblemen knooppunt Zoomland (A4) in Bergen op Zoom

Sinds het doortrekken van de A4 richting Rotterdam is de verkeersdruk op en rond Zoomland fors toegenomen. Onder anderen de VVD en Lijst Linssen hebben al eerder aangedrongen op maatregelen om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Wethouder Yvonne Kammeijer weet dat de beste oplossing verbreding van het huidige knooppunt is. ,,Probleem is echter dat die oplossing 170 miljoen euro kost. De vraag is of het Rijk bereid is om dat geld op tafel te leggen. Maar we houden deze oplossing wel in de aandacht."