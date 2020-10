Plan voor Vlaams asielzoekerscentrum vlakbij grens met Ossendrecht baart CDA zorgen

,,De plek die ze op het oog hebben, ligt vlakbij de grens, op een paar honderd meter van Ossendrecht. Hoe wordt de veiligheid van onze inwoners straks gegarandeerd”, vroeg CDA-raadslid Luc de Vos donderdagavond aan de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen. ,,Want in het verleden was er sprake van mensen met een crimineel verleden.”

In mei 2017 zorgde het idee voor zo’n opvang van 144 illegalen in individuele containers al voor onrust in Zandvliet zelf, waar bewoners zich verrast voelden, maar ook in de gemeente Woensdrecht. In de zomer van 2020 had het complex er moeten staan, maar het bleef de voorbije jaren stil rond het plan.

Van 144 naar 200 asielzoekers

Het nieuwe kabinet dat sinds kort België regeert, wil het project nu alsnog uitvoeren. Het verschil is dat het aantal voorziene plekken voor zo’n complex in het Waalse Jumet is verlaagd van 200 naar 144 asielzoekers, terwijl er in Zandvliet geen 144, maar juist 200 illegalen zouden moeten worden gehuisvest.

Op beide locaties gaat het om gesloten centra waar mensen zonder verblijfsrecht wachten op hun gedwongen uitzetting. ,,Met name voor de inwoners van Ossendrecht willen we weten of er hekken of camera’s komen”, aldus De Vos. ,,Hoe werken onze politiekorpsen straks samen in noodsituaties? En hoe worden onze inwoners geïnformeerd?”

Burgemeester Adriaansen gaf aan dat het vooralsnog gaat om een voornemen in het nieuwe Belgische regeerakkoord. ,,Maar de hele uitwerking en alle procedures moeten nog op gang komen. Daar is nog geen enkele concrete informatie over. Wel geldt nog altijd de toezegging dat we betrokken en geïnformeerd worden zodra er ontwikkelingen komen.”

Minder zorgen om Kalmthout

Minder zorgen maakt De Vos zich over een tijdelijk asielzoekerscentrum in Kalmthout, met een andere doelgroep. Daar worden binnenkort 39 bewoners gehuisvest, vooral gezinnen met kinderen. Op termijn komen daar 120 asielzoekers. De locatie ligt op zo’n 6 kilometer van de kern Putte.

Volgens Adriaansen betreft het een overeenkomst van één jaar tussen de Belgische regering en een particulier. ,,De gemeente Kalmthout heeft daar geen enkele bevoegdheid in.”