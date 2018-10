Plan voor verkeersproblemen Steenbergen

STEENBERGEN - Het nog te ontwikkelen Verkeers-en Vervoersplan (GVVP) voor de hele gemeente was zaterdag het antwoord op veel vragen tijdens de kernbezoeken van de raad in Nieuw-Vossemeer, De Heen en Dinteloord.

Naast dorpsraden maakten veel inwoners gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen of ideeën naar voren te brengen. Veel vragen ging over overlast van (vracht) verkeer, parkeren en de toestand van trottoirs. Zoals in Nieuw Vossemeer het negeren van het vrachtwagenverbod in de Wenerstraat en de onoverzichtelijke situatie bij de kruising Voorstraat en Achterstraat. In De Heen het vrachtverkeer in de Dorpsweg en op de Heensedijk en de gevaarlijke situatie bij het oversteken van de Zeelandweg Oost.

Centrum Dinteloord

In Dinteloord komt bij de problemen met het verkeer in het centrum weer de noodzaak voor een rondweg ter sprake. Steeds weer wordt gewezen op het GVVP dat als doel heeft het voorkomen van beslissingen die weer problemen op andere plekken veroorzaken.

In Nieuw-Vossemeer boosheid over het gebied waar de arceenvervuiling aan de Hoogte wordt aangepakt en de dubieuze gang van zaken rond de woningbouw op het voormalige Prodimex terrein aan de Heense Molen.

De Dorpsraad is tevreden over het groenonderhoud en spreekt de voorkeur uit voor een toeristische bestemming van het Sunclass park.

Overlast De Heen

De Heen heeft veel straten waar wateroverlast is na hevige regenval. Dat de aanpak van het rioolprobleem pas over vijf jaar op de planning staat vindt men wel erg ver weg. Wat stank- en transportoverlast van varkensboerderij Heense Hoeve betreft is het advies dit iedere keer te melden bij de milieudienst. Jammer vinden inwoners dat Stadlander de sociale woningbouw in de Heen heeft losgelaten en een uitsterfconstructie heeft.