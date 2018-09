Plan voor huisvesting van 250 arbeidsmigranten in Dinteloord

Veulentje Esther blijkt een goudmijn te zijn

11:00 ROOSENDAAL - ,,Esther is een goudmijn gebleken.'' Geert Moerings (52) weet maar al te goed hoe groot de impact van de vosmerrie (1986 - 2014) wel is geweest. Had zij destijds zijn pad niet gekruist, dan had zijn leven en dat van zijn gezin waarschijnlijk een heel andere loop gekregen. ,,Akkerbouwer is mijn beroep. Nu staan de paarden mee op het voorplan.''