Plan voor huisvesting arbeidsmigranten in Dinteloord ligt stil

De gemeente zelf had als beleid om huisvesting in pensionvorm in of tegen de kernen te plaatsen. Daarom werkte het college in principe mee met het plan van Flex Employment. Dat wil een woonwijkje voor 250 arbeidsmigranten ontwikkelen aan de Noordlangeweg.

AFC

De afgelopen periode zijn er meerdere informatiebijeenkomsten geweest, die soms tot heftige reacties van inwoners leidden. Na een laatste bijeenkomst heeft wethouder Petra Lepolder contact gezocht met de provincie. ,,We hebben daar de open vraag neergelegd of huisvesting van arbeidsmigranten in het gebied ten zuiden van het AFC mogelijk zou zijn", schrijft het college in een brief aan de raad.