Plan voor 420-shop in Bergen op Zoom als protest tegen coffeeshopbeleid

Fam. Boschman bloemen in Bergen op Zoom: 'We stoppen, het is mooi geweest'

13:01 BERGEN OP ZOOM - Pierre en Mieke Boschman hebben hun huis en bloemenwinkel op de hoek van de Gentiaanstraat en de Leeuwenbekstraat in Bergen op Zoom in de verkoop gezet. ,,Het is mooi geweest. De loop is eruit. Er is geen boterham in te verdienen.''