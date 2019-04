Plan voor 14 nieuwe huurwoningen in Bergse wijk Borgvliet

Er komen veertien grondgebonden huurwoningen, die het aannemersbedrijf bouwt voor een belegger. ,,We gaan daarbij uit van twee bouwblokken”, vertelt woordvoerder Rik Hammer. ,,Twee blokken van vijf en negen woningen. Die situeren we rondom een (parkeer)hofje.”

Het bedrijf wil verder nog niet veel kwijt over de plannen. ,,De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. Dat is altijd nodig om een project te kunnen starten. We wachten tot we die verleend krijgen, waarna we de vervolgstappen zullen gaan bepalen.”